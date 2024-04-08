Путин поручил РЖД и Сбербанку обеспечить заключение с ООО "ВСМ две столицы" соглашения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначен ответственным за заключение концессионного соглашения с ООО "ВСМ Две Столицы" о строительстве ВСМ Москва — Санкт-Петербург, поручение дано правительством России до 15 апреля.
"Обеспечить заключение с обществом с ограниченной ответственностью "ВСМ Две Столицы" концессионного соглашения о реализации проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали", — такое поручение президента РФ правительству России. опубликовано на Кремля.
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