Кандидаты партии "Право и справедливость" проиграли выборы в 100 городах Польши

Кандидаты партии «Право и справедливость» (ПиС) проиграли выборы в местные органы власти в 100 городах Польши. Об этом сообщил в социальной сети премьер-министр Дональд Туск.
«В 100, да, в 100 самых больших городах Польши ПиС проиграла в первом туре выборов», — написал он. «Только в 16 городах они дошли до второго тура», — добавил Туск. Представители объединенных левых сил победили в таких городах, как Варшава, Гданьск и Лодзь.
По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) Польши, кандидаты от ПиС набрали в первом туре наибольшее количество голосов — 34,27%. Гражданская коалиция под руководством Туска, движение «Третий путь» и партия «Левые» получили 30,59%, 14,25% и 6,32% соответственно.
Второй тур выборов в местные органы власти пройдет 21 апреля. Голосование состоится в тех городах, где во время первого тура никто из кандидатов не набрал более 50% голосов.
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