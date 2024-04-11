В Нальчике в ходе КТО уничтожены двое боевиков, планировавших диверсии и теракты, сообщили в НАК.
США и Япония разработают низкоорбитальную систему слежения за ракетами
США и Япония разработают низкоорбитальную систему слежения за ракетами
Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС
Страны Северной Европы намерены создать группу для поддержки сближения Украины и ЕС
В Мехико пройдет фестиваль российского кино
В среду стартовал фестиваль российского кино в Мексике. Фестиваль проходилв в Культурном центре имени Хайме Торреса Бодета Национального политехнического института страны. Данное знаковое культурное мероприятие посетил российский посол Николай Софинский.
Первая женщина-космонавт в истории современной Беларуси вернулась на родину
Гажданка Беларуси первая женщина-космонавт в истории своей страны Марина Василевская вернулась на родину после реабилитации в российском медцентре. Она только недавно прилитела с Международной космической станции.