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Из зоны подтопления количество эвакуированных курганцев выросло до 13,5 тыс. человек
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:42

Из зоны подтопления количество эвакуированных курганцев выросло до 13,5 тыс. человек

Количество эвакуированных жителей Курганской области увеличилось до 13 567. Большинство из них разместились у родственников, для остальных развернуты пункты временного размещения.

В Тюменской области из-за паводка эвакуируют жителей населенных пунктов Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь. В Ишиме эвакуируют население в деревне Новогеоргиевке, деревне Паленке, селе Афонькино и других населенных пунктах.

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