Количество эвакуированных жителей Курганской области увеличилось до 13 567. Большинство из них разместились у родственников, для остальных развернуты пункты временного размещения.
В Тюменской области из-за паводка эвакуируют жителей населенных пунктов Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь. В Ишиме эвакуируют население в деревне Новогеоргиевке, деревне Паленке, селе Афонькино и других населенных пунктах.
Орбан: руководство ЕС требует смены
Лидер Венгрии не доверяет нынешней "верхушке" Евросоюза.
Туристам, которые не вылетели из-за ливней отели в Дубае продлят проживание
Будут перенесены у "Аэрофлота" также из-за непогоды ряд рейсов Дубай-Москва.
VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"
Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.
Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий
Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.