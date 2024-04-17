Количество эвакуированных жителей Курганской области увеличилось до 13 567. Большинство из них разместились у родственников, для остальных развернуты пункты временного размещения.

В Тюменской области из-за паводка эвакуируют жителей населенных пунктов Гагарье, Шагалово, Песчаное, Ченчерь, Малая Ченчерь. В Ишиме эвакуируют население в деревне Новогеоргиевке, деревне Паленке, селе Афонькино и других населенных пунктах.