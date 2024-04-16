Растет и практически удвоилось количество партнеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как рассказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью ТАСС.
На долю партнеров приходится почти половина населения мира и четверть объема мировой экономики.
Интересы каждого государства-участника согласуются с интересами всего региона – таковы примерно интеграционные процессы в ШОС.
Основанная в 2001 году, ШОС – это международная организация, в которую входят 10 стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Арестовали 12 палестинцев на Западном берегу израильские солдаты
По информации ТАСС, задержания и аресты прошли в разных городах, включая восточные районы Дженина, Хеврон и окрестности Калькилии.
Тель-Авиву стоила защита от атаки Ирана почти миллиард
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал сенсационное заявление о стоимости, которую заплатил Израиль для отражения атаки Ирана. Он назвал сумму в 1 миллиард, но не уточнил, про какую валюту идет речь. Напомним, что 13 апреля Иран нанес удар по Израилю с применением беспилотников и ракет. Это была реакция на действия Израиля, который предположительно уничтожил консульство в Сирии, убив старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана.
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Власти столицы создали многофункциональный комплекс для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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