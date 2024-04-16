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О привлекательности организации свидетельствует рост числа партнеров, считает Генсек ШОС
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:47

О привлекательности организации свидетельствует рост числа партнеров, считает Генсек ШОС

Растет и практически удвоилось количество партнеров Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), как рассказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в интервью ТАСС.

На долю партнеров приходится почти половина населения мира и четверть объема мировой экономики.

Интересы каждого государства-участника согласуются с интересами всего региона – таковы примерно интеграционные процессы в ШОС.

Основанная в 2001 году, ШОС – это международная организация, в которую входят 10 стран: Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

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