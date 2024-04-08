Али Ахмед Хасин, который был одним из руководителей входящее в шиитское движение "Хезболлах" диверсионное формирование "Радван", погиб в результате спецоперации военных Израиля. Операция была проведена авиацией ЦАХАЛ, которая нанесла удар в районе Эс-Султании на юге Ливана, сообщает ТАСС.

"Ночью истребители ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили командира района Хаджира диверсионных формирований "Радван" шиитского движения "Хезболлах" Али Ахмеда Хасина", — говорится в сообщении армии Израиля.







