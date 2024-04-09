Повысить политическую активность, не позорить честь таджикского народа на международной арен, не допускать в вовлечённость во внутренние противоречия вредоносными силами, призвал президент Таджикистана Эмомали Рахмон в своем поздравления к народу в честь праздника Фитр. Мусульмане отмечают Праздник Фитр в честь окончания месяца Рамадан 10 апреля.

"Нельзя допустить, чтобы в мире был раздор и войны. В этих условиях мы должны быть бдительными и не допускать, чтобы граждане и наши дети стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил", - подчеркнул Эмомали Рахмон.

По мнению главы государства, таджикистанцы должны осознавать ценности своего народа, соблюдать закон, не допускать излишеств в празднествах, а вместо расточительства совершать добрые поступки.





