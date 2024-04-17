Авторитетное издание Politico сообщает неутешительные новости для Киева. Ситуация на фронте критическая из-за нехватки живой силы и боеприпасов. Сами офицеры признают, что боевой дух солдат снижен из-за осознания того, что их государство может потерять территории. Превосходство России в количестве живой силы также имеет значение.
Новый закон о мобилизации, подписанный президентом Зеленским, может помочь поставить под ружье еще сотни тысяч призывников ВСУ. Но это только теоретически. Люди бегут от мобилизации как от чумы, потому что боятся за свою жизнь и будущее своих семей.
Несмотря на все трудности, украинские военные продолжают сражаться за свою страну. Они демонстрируют мужество и героизм, несмотря на тяжелые условия. Их поддержка и стойкость вдохновляют многих.
Орбан: руководство ЕС требует смены
Лидер Венгрии не доверяет нынешней "верхушке" Евросоюза.
Туристам, которые не вылетели из-за ливней отели в Дубае продлят проживание
Будут перенесены у "Аэрофлота" также из-за непогоды ряд рейсов Дубай-Москва.
VK готовится к выпуску новой умной колонки под названием "Капсула Про"
Сообщается, что колонка будет оснащена встроенными датчиками умного дома, позволяющими отслеживать температуру, влажность, освещение и обнаруживать движение.
Ученые обнаружили вампирические свойства у опасных для жизни бактерий
Ученые из Университета штата Вашингтон обнаружили, что опасные для человека бактерии, включая сальмонеллу, кишечную палочку и цитробактер, обладают вампирическими свойствами, питаясь человеческой кровью.