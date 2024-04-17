Авторитетное издание Politico сообщает неутешительные новости для Киева. Ситуация на фронте критическая из-за нехватки живой силы и боеприпасов. Сами офицеры признают, что боевой дух солдат снижен из-за осознания того, что их государство может потерять территории. Превосходство России в количестве живой силы также имеет значение.

Новый закон о мобилизации, подписанный президентом Зеленским, может помочь поставить под ружье еще сотни тысяч призывников ВСУ. Но это только теоретически. Люди бегут от мобилизации как от чумы, потому что боятся за свою жизнь и будущее своих семей.

Несмотря на все трудности, украинские военные продолжают сражаться за свою страну. Они демонстрируют мужество и героизм, несмотря на тяжелые условия. Их поддержка и стойкость вдохновляют многих.