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По мнению издания Politico: уже летом фронт ВСУ может рухнуть
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:39

По мнению издания Politico: уже летом фронт ВСУ может рухнуть

Авторитетное издание Politico сообщает неутешительные новости для Киева. Ситуация на фронте критическая из-за нехватки живой силы и боеприпасов. Сами офицеры признают, что боевой дух солдат снижен из-за осознания того, что их государство может потерять территории. Превосходство России в количестве живой силы также имеет значение.

Новый закон о мобилизации, подписанный президентом Зеленским, может помочь поставить под ружье еще сотни тысяч призывников ВСУ. Но это только теоретически. Люди бегут от мобилизации как от чумы, потому что боятся за свою жизнь и будущее своих семей.

Несмотря на все трудности, украинские военные продолжают сражаться за свою страну. Они демонстрируют мужество и героизм, несмотря на тяжелые условия. Их поддержка и стойкость вдохновляют многих.

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