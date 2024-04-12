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Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:32

Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России

Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России. Первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская награждена орденом Гагарина, указ Путина

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