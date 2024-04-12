Путин присвоил космонавтам Петелину и Федяеву звания Героев России. Первая белорусская женщина-космонавт Марина Василевская награждена орденом Гагарина, указ Путина
Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр
Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности
МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности
Время первого: 63 года со дня полёта Юрия Гагарина в космос
Время первого: 63 года со дня полёта Юрия Гагарина в космос
Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Институт географии РАН выявили новую модель, как именно можно изучать присутствие сейсмической активности в местах проведения археологических раскопок.