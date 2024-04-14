Запорожской АЭС сможет заработать только после того, как фронт и боевые действия отодвинутся и перестанут угрожать ядерному объекту. Об этом сообщил Ренат Карчаа, руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом" и депутат законодательного собрания Запорожской области, сообщает ТАСС.
Сейчас из шести блоков станции пять находятся в режиме холодного останова, а один — в режиме горячего. Сотрудники станции контролируют ситуацию и уровень радиации.
Ренат Карчаа отметил, что, несмотря на присутствие международных независимых наблюдателей и инспекторов МАГАТЭ, атаки ВСУ продолжаются. Цель таких атак, в частности, в том, чтобы станция не выдавала мощность для регионов, находящихся под контролем России.
"Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения. И одна из задач киевского режима — не дать Запорожской АЭС заработать как энергогенерирующей единице. Судя по тому, что врагов не останавливают ни присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, ни опасность ядерного инцидента с возможной последующей ядерной катастрофой, они готовы пойти на все. И это действительно очень опасно",- сказал Ренат Карчаа.
Исключительно по военным объектам Израиля наносил удары Иран
"Баллистические ракеты были перехвачены военными кораблями в восточной части Средиземного моря", – сообщают СМИ со ссылкой на американского чиновника.
Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность
По словам официального представителя Армии обороны Израиля, "на этой неделе в ЦАХАЛе была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана".
Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.
Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"
Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).