Запорожской АЭС сможет заработать только после того, как фронт и боевые действия отодвинутся и перестанут угрожать ядерному объекту. Об этом сообщил Ренат Карчаа, руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна "Росэнергоатом" и депутат законодательного собрания Запорожской области, сообщает ТАСС.

Сейчас из шести блоков станции пять находятся в режиме холодного останова, а один — в режиме горячего. Сотрудники станции контролируют ситуацию и уровень радиации.

Ренат Карчаа отметил, что, несмотря на присутствие международных независимых наблюдателей и инспекторов МАГАТЭ, атаки ВСУ продолжаются. Цель таких атак, в частности, в том, чтобы станция не выдавала мощность для регионов, находящихся под контролем России.

"Заработать на мощностях станция может только в том случае, если линия боевого соприкосновения переместится на такое расстояние, которое исключало бы нанесение огневого поражения. И одна из задач киевского режима — не дать Запорожской АЭС заработать как энергогенерирующей единице. Судя по тому, что врагов не останавливают ни присутствие инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС, ни опасность ядерного инцидента с возможной последующей ядерной катастрофой, они готовы пойти на все. И это действительно очень опасно",- сказал Ренат Карчаа.