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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:21

ВСУ атаковали центр подготовки летчиков в российском регионе

ВСУ атаковали учебный авиационный центр в Воронежской области.

Мир

В результате удара Израиля по Дейр-эль-Балаху ранены не менее 20-ти человек

В результате удара Израиля по Дейр-эль-Балаху ранены не менее 20-ти человек

Согласно сообщению Al Jazeera, в результате интенсивных израильских авиаударов также погиб один человек.

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Договор о создании подкомиссии по многосторонним делам подписали Мексика и Бразилия

Договор о создании подкомиссии по многосторонним делам подписали Мексика и Бразилия

Бразилия с 1 декабря 2023 года председательствует в Группе двадцати. Итоговый саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

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Общество

Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной

Флеболог Шишкин предупредил о возможном обострении варикозного расширения вен весной

Флеболог Андрей Шишкин отметил, что более теплая погода весной может отрицательно сказаться на состоянии вен, вызывая расширение и замедление кровотока.

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Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Врачи Сакеян выделила симптомы нарушения баланса гормонов

Эндокринолог Инга Сакеян подчеркнула важность нормальной работы эндокринной системы, отметив ряд характерных симптомов нарушения баланса гормонов, таких как изменения веса, аппетита, обмороки, жажда, утомляемость, частое мочеиспускание, скачки давления и пульса, а также различные потемнения и покраснения на коже.

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Новости