Почти до 15 тысяч снизилось число жилых домов, которые оказались затоплены весенней водой. Больше всего таких пострадавших домовладений — в Оренбургской области, сообщает ТАСС.
"На утро 16 апреля в 197 населенных пунктах и 65 садовых товариществах подтоплено 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка, 181 — в Самарской области, 305 — в Курганской области", — передает агентство слова источника из экстренных служб.
Сейчас остаются под водой более 27 тысяч участков, 102 моста и 79 участков автомобильных дорог.
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