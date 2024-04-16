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Почти до 15 тыс.уменьшилось число подтопленных паводком жилых домов
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:18

Почти до 15 тыс.уменьшилось число подтопленных паводком жилых домов

Почти до 15 тысяч снизилось число жилых домов, которые оказались затоплены весенней водой. Больше всего таких пострадавших домовладений — в Оренбургской области, сообщает ТАСС.

"На утро 16 апреля в 197 населенных пунктах и 65 садовых товариществах подтоплено 14 960 жилых домов, из них 14 409 — в Оренбургской области, где складывается наиболее сложная обстановка, 181 — в Самарской области, 305 — в Курганской области", — передает агентство слова источника из экстренных служб.

Сейчас остаются под водой более 27 тысяч участков, 102 моста и 79 участков автомобильных дорог.

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