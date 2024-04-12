Время первого: 63 года со дня полёта Юрия Гагарина в космос

63 года назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил исторический полёт в космос. Он стал первым человеком, который совершил орбитальный полёт вокруг Земли на корабле "Восток". Этот полёт принёс Гагарину мировую известность, а Советскому Союзу – честь стать первопроходцем в освоении космического пространства.
Пакистану нужно просить Индию о помощи в борьбе с терроризмом, если они сами не справляются, сказал индийский министр
Индийские вооруженные силы готовы уничтожать террористов и на территории Пакистана, если они сбегут после теракта в Индии.
МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности
МИД РФ: без совместных мер ядерных держав Москва будет сама решать задачи безопасности
Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Институт географии РАН выявили новую модель, как именно можно изучать присутствие сейсмической активности в местах проведения археологических раскопок.
Аналитики составили рейтинг средней стоимости зарядки для электромобилей в России
Аналитики геосервиса 2ГИС отмечают, что Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по стоимости зарядки, с ценой в 18,89 рублей за 1 кВтч и 340 рублей за 100 км на электрокаре Nissan Leaf.