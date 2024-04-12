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Время первого: 63 года со дня полёта Юрия Гагарина в космос
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 9:33

Время первого: 63 года со дня полёта Юрия Гагарина в космос

63 года назад, 12 апреля 1961 года, Юрий Гагарин совершил исторический полёт в космос. Он стал первым человеком, который совершил орбитальный полёт вокруг Земли на корабле "Восток". Этот полёт принёс Гагарину мировую известность, а Советскому Союзу – честь стать первопроходцем в освоении космического пространства.

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