Турецкая авиакомпания Southwind Airlines, которой Евросоюз запретил использовать воздушное пространство, планирует активную полетную кампанию в Россию в летний сезон. Это сообщает портал HavaSosyalMedya.

Из Антальи в Москву планируется два раза в день на 531-местном Boeing, в столицу — по 11 рейсов в неделю на 550-местном самолете.

Также запланированы полеты в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Красноярск. Они будут выполняться на 353-местных аэробусах.

Southwind Airlines отвергла обвинения в связях с Россией и заявила о намерении оспорить решение в европейских судах.