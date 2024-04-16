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Турецкая авиакомпания Southwind Airlines планирует летать летом на российском направлении
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:57

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines планирует летать летом на российском направлении

Турецкая авиакомпания Southwind Airlines, которой Евросоюз запретил использовать воздушное пространство, планирует активную полетную кампанию в Россию в летний сезон. Это сообщает портал HavaSosyalMedya.

Из Антальи в Москву планируется два раза в день на 531-местном Boeing, в столицу — по 11 рейсов в неделю на 550-местном самолете.

Также запланированы полеты в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Красноярск. Они будут выполняться на 353-местных аэробусах.

Southwind Airlines отвергла обвинения в связях с Россией и заявила о намерении оспорить решение в европейских судах.

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