Турецкая авиакомпания Southwind Airlines, которой Евросоюз запретил использовать воздушное пространство, планирует активную полетную кампанию в Россию в летний сезон. Это сообщает портал HavaSosyalMedya.
Из Антальи в Москву планируется два раза в день на 531-местном Boeing, в столицу — по 11 рейсов в неделю на 550-местном самолете.
Также запланированы полеты в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Красноярск. Они будут выполняться на 353-местных аэробусах.
Southwind Airlines отвергла обвинения в связях с Россией и заявила о намерении оспорить решение в европейских судах.
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