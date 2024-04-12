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В Курской области объявили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:55

В Курской области объявили тревогу из-за угрозы атаки БПЛА

Власти Курской области объявили о возможной угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в регионе. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Курской области! В связи с возможной угрозой атаки БПЛА, просим вас быть бдительными и осторожными. При обнаружении подозрительных объектов в небе, немедленно сообщайте в экстренные службы", — написал губернатор.

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