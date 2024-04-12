Глава МВД Эстонии предложит признать Московский патриархат террористической организацией

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс планирует предложить Рийгикогу (парламенту страны) признать Московский патриархат террористической организацией.

Учитывая текущий контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить парламенту объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим терроризм в своей деятельности. Это может привести к тому, что деятельность Московского патриархата будет запрещена по решению суда в Эстонии.

Однако, это не повлияет на прихожан и не означает, что храмы будут закрыты. Связи с Москвой будут разорваны, но прихожане смогут продолжать посещать церкви.

В четверг Эстонская православная церковь заявила, что не намерена разрывать канонические связи с Русской православной церковью, поскольку исторически связана с ней.