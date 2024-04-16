Чтобы хоть как-то спасти свою экономику и, по сути, отсрочить крах своей системы, США организуют конфликты по всему миру. Пример тому – конфликт на Ближнем Востоке. И так будет продолжаться, считает спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Вашингтон продолжит создавать все новые и новые военные конфликты, пытаясь отсрочить дефолт, который при таких заимствованиях неминуемо должен произойти", - написал спикер Государственной Думы.

"Затраты на обслуживание долга стали самой проблемной статьей расходов: в ближайшей перспективе сумма платежей по процентам составит треть доходов бюджета США, – сказал Вячеслав Володин. – Вашингтон будет продолжать создавать новые военные конфликты, пытаясь избежать дефолта, который неизбежен при таком уровне заимствований".

Дефицит бюджета США за март составил $236 млрд. Государственный долг страны превышает $34 трлн., и 28% бюджет финансирует в счет государственного долга.