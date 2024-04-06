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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:42

Система украинской ПВО в Киевской области повредили собственное предприятие

Сегодня в Киевской области, в поселке Макаров Бучанского района, пострадало частное предприятие. О том, что пострадали его помещения, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на местные власти.

Вчера во многих регионах Украины действовали предупреждения о воздушной опасности. В Киевской области также сообщалось о воздушной угрозе и работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Однако предприятие пострадало не от российских, а от осколков собственных ракет ПВО.

"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил он.

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