Сегодня в Киевской области, в поселке Макаров Бучанского района, пострадало частное предприятие. О том, что пострадали его помещения, сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на местные власти.
Вчера во многих регионах Украины действовали предупреждения о воздушной опасности. В Киевской области также сообщалось о воздушной угрозе и работали системы противовоздушной обороны (ПВО). Однако предприятие пострадало не от российских, а от осколков собственных ракет ПВО.
"Во время воздушной тревоги работали силы ПВО. Обломками повреждены помещения одного из частных предприятий", - заявил он.
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