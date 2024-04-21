Может оказаться в окружении небольшая группа украинских войск в селе Семеновка под Авдеевкой. Там осталась только одна дорога, по которой украинские военные могут покинуть населенный пункт, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, единственный оставшийся путь снабжения также находится под огневым контролем российских войск.

"Учитывая оперативную обстановку под Авдеевкой, можно сказать, что у украинских вооруженных формирований осталась одна дорога, по которой они могут покинуть Семеновку. Группа, которая осталась там, имеет все шансы попасть в окружение", – заявил Кимаковский.