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В Калуге Китай впервые примет участие в Международном фестивале
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:30

В Калуге Китай впервые примет участие в Международном фестивале "Мир гитары"

Китайская Народная Республика впервые станет участником Международного музыкального фестиваля "Мир гитары", который ежегодно проводится в Калуге в конце мая, рассказал ТАСС инициатор и художественный руководитель мероприятия Олег Акимов.

На фестивале выступят музыканты из девяти стран, в том числе народные артисты России Алексей Кузнецов, Даниил Крамер, Роман Мирошниченко, композитор-гитарист Сергей Руднев. Также впервые зрители увидят гитариста и вокалиста Сергея Воронова из группы "Лига Блюза".

Фестиваль "Мир гитары" пройдет с 27 по 31 мая 2024 года и будет посвящен русской музыке и русской гитаре. В рамках мероприятия состоится концерт "Звезды Мира Гитары", получивший награду как лучшая концертная программа среди регионов страны на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.

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