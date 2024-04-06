В Словакии началось голосование во втором туре выборов президента

Голосование во втором туре президентских выборов началось в Словакии. Участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 мск).Всего правом голоса обладают около 4,3 млн жителей республики с населением 5,5 млн человек. Они должны определить, кто в предстоящие пять лет будет руководить государством.Во второй тур вышли спикер парламента Словакии, лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини и бывший глава МИД республики либерал Иван Корчок. Семь их соперников выбыли в первом туре голосования 23 марта. Тогда за Корчока проголосовали 958 393 избирателя (42,51%). Пеллегрини получил голоса 834 718 сограждан (37,02%). Явка составила 51,91%.Корчок и Пеллегрини имеют почти равные шансы на победу. Согласно распространенным 3 апреля газетой SME итогам социологического опроса, экс-руководитель словацкой дипломатии опирается на поддержку 51,7% избирателей, а спикер парламента может получить 48,3% голосов. Результаты предыдущих опросов свидетельствовали о незначительном преимуществе Пеллегрини.В Словакии работают 5 938 избирательных участков. Голосование продлится до 22:00 (23:00 мск), после чего в течение нескольких часов будет проходить подсчет голосов. Результаты выборов станут известны утром в воскресенье.