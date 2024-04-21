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Губернатор Шумков, сообщил, что уровень воды реки Урал в Оренбурге стабилизировался
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:27

Губернатор Шумков, сообщил, что уровень воды реки Урал в Оренбурге стабилизировался

Губернатор Круганской области Вадим Шумков сообщил, что вода в реке стабилизировалась и пошла на спад. сейчас важно удержать дамбу, пока вода не опустится ниже опасного уровня. Глава региона поблагодарил все, кто занимался укреплением дамбы, сообщает ТАСС.

Уровень воды в реках Оренбургской области продолжает снижаться. В реке Урал у Оренбурга падение составило 25 см, в Орске — 10 см, Илеке — 8 см. В реке Сакмара у Татарской Каргалы — 10 см.

На утро 20 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге составлял 1 002 см, у Орска — 520 см, у Илека — 911 см. В реке Сакмара у Татарской Каргалы — 886 см при опасной отметке в 870 см.

В результате весеннего паводка в Оренбургской области на вечер субботы подтоплены 13 тысяч 326 жилых домов и 20 тысяч 729 приусадебных участков. 4 апреля режим ЧС был объявлен в регионе

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