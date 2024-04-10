Глава Гагаузии Евгения Гуцул считает, что уголовное дело, которое было заведено против нее в Молдавии, является политическим преследованием. Об этом она сообщила РИА Новости.
"Это политическое преследование. На прошлой неделе я была в антикоррупционной прокуратуре… Эти обвинения, мы понимаем, были предъявлены после того, как я встретилась в марте с Владимиром Владимировичем Путиным", — сказала Гуцул.
Местные политики также обвиняют власти Молдавии в фальсификации дела против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Один из таких политиков — Илан Шор.
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