Информаия о том, что города Ирана подверглись ударам состороны Израиля, включая город Исфахан, СМИ Ирана не подтверждают, передает ТАСС.
Утверждается, что ударов по Ирану никаких не наносилось со стороны какого-либо иностранного государства. В часности IRNA утверждает, что системы ПВО страны не приводились в действие.
До этого появлялась информация об уничтожении беспилотников и взрывах в городе Исфахан. Также официально объявлено о приостановке полетов над городами Исфахан, Шираз и Тегеран.
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