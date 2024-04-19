Информаия о том, что города Ирана подверглись ударам состороны Израиля, включая город Исфахан, СМИ Ирана не подтверждают, передает ТАСС.

Утверждается, что ударов по Ирану никаких не наносилось со стороны какого-либо иностранного государства. В часности IRNA утверждает, что системы ПВО страны не приводились в действие.

До этого появлялась информация об уничтожении беспилотников и взрывах в городе Исфахан. Также официально объявлено о приостановке полетов над городами Исфахан, Шираз и Тегеран.