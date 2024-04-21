Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня
Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала
Ими стали размахивать активисты демократической партии.
В США одобрили конфискацию российских активов
Активы будут изъяты в пользу Украины.
Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов
Возможное отключение вызвано повреждениями объектов энергетики страны.
Обвиняемые в поставке некачественных продуктов для армии арестованы
Документ опубликован пресс-службой Басманного суда Москвы.