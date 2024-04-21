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У берегов Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:17

У берегов Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировали у берегов Тайваня

Мир

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Флаги Украины в зале заседания Конгресса США стали причиной скандала

Ими стали размахивать активисты демократической партии.

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В США одобрили конфискацию российских активов

В США одобрили конфискацию российских активов

Активы будут изъяты в пользу Украины.

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Общество

Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов

Украинцев предупредили о регулярном отключении света на время до шести часов

Возможное отключение вызвано повреждениями объектов энергетики страны.

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Обвиняемые в поставке некачественных продуктов для армии арестованы

Обвиняемые в поставке некачественных продуктов для армии арестованы

Документ опубликован пресс-службой Басманного суда Москвы.

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