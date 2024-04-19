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Выполнение гособоронзаказа омским производителем танков и ТОС проверил Шойгу
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:16

Выполнение гособоронзаказа омским производителем танков и ТОС проверил Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии в Омской области. Там производят танки и тяжелые огнеметные системы.

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