В Горловке сообщили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке была ранена мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
"По уточненной информации, вчера (11.04.2024) в результате обстрела трассы Ясиноватая – Горловка со стороны ВСУ была ранена мирная жительница города", – написал мэр в своем Telegram-канале.
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