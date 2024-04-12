В Горловке сообщили о ранении женщины в результате обстрела ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Горловке была ранена мирная жительница. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

"По уточненной информации, вчера (11.04.2024) в результате обстрела трассы Ясиноватая – Горловка со стороны ВСУ была ранена мирная жительница города", – написал мэр в своем Telegram-канале.