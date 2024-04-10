Утром в Московской соборной мечети начались мероприятия по случаю наступления мусульманского праздника Ураза-байрам. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время читается молитва, после которой с праздничной проповедью к верующим обратится председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин. Также будет совершен коллективный намаз.

Молельный зал, как обычно в таких случаях, заполнен верующими, которые начали занимать свои места в мечети еще с раннего утра. Молящиеся также заняли всю прилегающую территорию к комплексу. Прямая трансляция празднования организована на сайте ДУМ РФ.

Вокруг Соборной мечети и на нескольких ведущих к ней улицах установлены ограждения, на месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.