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Вода в тюменской реке Ишим поднялась на несколько метров за сутки
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:18

Вода в тюменской реке Ишим поднялась на несколько метров за сутки

Вода в реке Ишим быстро прибывает в Ишимском районе Тюменской области, в деревне Кошкарагай. За сутки уровень воды поднялся на метр, и населенный пункт может быть полностью подтоплен, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Уровень воды 860 см является критическим для этой местности.

Вокруг населенного пункта возвели насыпь, но местная река Ишим стремительно прибывает. На помощь приехали спасатели областной противопожарной службы и местные жители.

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