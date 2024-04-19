Вода в тюменской реке Ишим поднялась на несколько метров за сутки

Вода в реке Ишим быстро прибывает в Ишимском районе Тюменской области, в деревне Кошкарагай. За сутки уровень воды поднялся на метр, и населенный пункт может быть полностью подтоплен, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Уровень воды 860 см является критическим для этой местности.

Вокруг населенного пункта возвели насыпь, но местная река Ишим стремительно прибывает. На помощь приехали спасатели областной противопожарной службы и местные жители.