В Орске за сутки от воды освободили 800 жилых домов

В Орске за сутки от воды освобождено 800 жилых домов, под водой остаются 5,1 тыс. - мэр.Новость дополняется
Глава МВД Эстонии предложит признать Московский патриархат террористической организацией
Глава МВД Эстонии предложит признать Московский патриархат террористической организацией
Kia анонсировала первый рамный пикап Tasman, который будет доступен на рынках в 2025 году
Австралия станет ключевым рынком для этой модели, хотя она также появится и за ее пределами.
Современные ученые-археологи выявили одну из причин исчезновения древнего пазырыкского народа Алтая
Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН и Институт географии РАН выявили новую модель, как именно можно изучать присутствие сейсмической активности в местах проведения археологических раскопок.
Аналитики составили рейтинг средней стоимости зарядки для электромобилей в России
Аналитики геосервиса 2ГИС отмечают, что Санкт-Петербург занимает лидирующую позицию по стоимости зарядки, с ценой в 18,89 рублей за 1 кВтч и 340 рублей за 100 км на электрокаре Nissan Leaf.