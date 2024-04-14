Иран нанес удары исключительно по военным объектам Израиля. С таким утверждением выступил государственный телеканал Press TV.
Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность
По словам официального представителя Армии обороны Израиля, "на этой неделе в ЦАХАЛе была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана".
В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5
После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.
Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.
Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает "плохой" холестерин и повышает "хороший"
Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).