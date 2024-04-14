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Исключительно по военным объектам Израиля наносил удары Иран
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:01

Исключительно по военным объектам Израиля наносил удары Иран

Иран нанес удары исключительно по военным объектам Израиля. С таким утверждением выступил государственный телеканал Press TV.

Мир

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность

Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность

По словам официального представителя Армии обороны Израиля, "на этой неделе в ЦАХАЛе была проведена оценка ситуации и утверждены планы подготовки к нападению со стороны Ирана".

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В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5

В Китае начались продажи обновленного кроссовера Jetta VS5

После прохождения рестайлинга, автомобиль получил новый бампер и решетку радиатора.

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Общество

Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач

Дилеры РФ обнаружили ажиотажный спрос на Lada Granta с автоматической коробкой передач

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической коробкой передач на прошлой неделе. По данным дилерских центров, спрос на машины с японским автоматом Jatco превысил ожидания из-за чего не всем желающим удастся приобрести автомобиль.

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Кардиолог Бокерия сообщила, что витамин В3 снижает

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Врач-кардиолог Ольга Бокерия выявила, что витамин В3, или ниацин, имеет способность снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП).

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Новости