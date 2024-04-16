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Уровень реки Урал вырос до 913 см в селе Илек в Оренбуржье
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:55

Уровень реки Урал вырос до 913 см в селе Илек в Оренбуржье

Уровень воды в реке Урал в селе Илек Оренбургской области вырос до 913 сантиметров. Об этом сообщили в оренбургском Гидрометцентре.

Ранее администрация Илекского района сообщала, что критическим является уровень 890 сантиметров.

"На 08:00 (06:00 мск) – 913 сантиметров", – сообщил представитель Гидрометцентра.

Ранее правительство региона сообщило, что в Илекском районе подтоплены шесть домов и столько же приусадебных участков в поселках Сухоречка и Озерки. Эвакуированы 12 человек.

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