Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал сенсационное заявление о стоимости, которую заплатил Израиль для отражения атаки Ирана. Он назвал сумму в 1 миллиард, но не уточнил, про какую валюту идет речь. Напомним, что 13 апреля Иран нанес удар по Израилю с применением беспилотников и ракет. Это была реакция на действия Израиля, который предположительно уничтожил консульство в Сирии, убив старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана.