Власти столицы создали многофункциональный комплекс для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Стрела" и "Спектр": для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана построен многофункциональный комплекс. В двух зданиях на Госпитальной набережной разместились 620 жилых блоков, а также коворкинг, залы для самоподготовки и групповых занятий, зоны для неформального общения", – написал он.

Отмечается, что в корпусе"Спектр"обустроены столовая и информационный центр, а в"Стреле"- медицинский центр. Рядом создана площадка с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Кроме того, организованы зоны отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер."В 2024 году мы завершим строительство "Квантум парка" и пяти корпусов Центрального кластера – важной части будущего технологического кампуса. Строительство идет полным ходом: уже приступили к монтажу купольной конструкции Центрального кластера", – добавил мэр.