Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.04.2024 : 93,5891
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.04.2024 : 99,7934
Построили многофункциональный комплекс в Москве для студентов МГТУ им. Баумана
  1. Главная
  2. Общество
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:53

Построили многофункциональный комплекс в Москве для студентов МГТУ им. Баумана

Власти столицы создали многофункциональный комплекс для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Стрела" и "Спектр": для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана построен многофункциональный комплекс. В двух зданиях на Госпитальной набережной разместились 620 жилых блоков, а также коворкинг, залы для самоподготовки и групповых занятий, зоны для неформального общения", – написал он.

Отмечается, что в корпусе"Спектр"обустроены столовая и информационный центр, а в"Стреле"- медицинский центр. Рядом создана площадка с амфитеатром и сценой для творческих вечеров, лекций, концертов и фестивалей. Кроме того, организованы зоны отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер."В 2024 году мы завершим строительство "Квантум парка" и пяти корпусов Центрального кластера – важной части будущего технологического кампуса. Строительство идет полным ходом: уже приступили к монтажу купольной конструкции Центрального кластера", – добавил мэр.

Мир

Арестовали 12 палестинцев на Западном берегу израильские солдаты

Арестовали 12 палестинцев на Западном берегу израильские солдаты

СМИ: на Западном берегу израильские солдаты арестовали 12 палестинцев

Читать полностью
Тель-Авиву стоила защита от атаки Ирана почти миллиард

Тель-Авиву стоила защита от атаки Ирана почти миллиард

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал сенсационное заявление о стоимости, которую заплатил Израиль для отражения атаки Ирана. Он назвал сумму в 1 миллиард, но не уточнил, про какую валюту идет речь. Напомним, что 13 апреля Иран нанес удар по Израилю с применением беспилотников и ракет. Это была реакция на действия Израиля, который предположительно уничтожил консульство в Сирии, убив старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана.

Читать полностью

Общество

Флеболог Кочарян рассказал, почему у женщин на ногах появляются синяки без причины

Флеболог Кочарян рассказал, почему у женщин на ногах появляются синяки без причины

Видимость гематом на ногах порой удивляет, когда ни ударов, ни повреждений не припомнишь. Что может стоять за этим явлением: слабые сосуды или проблемы с кровообращением?

Читать полностью
Ученые РФ создали новые антибактериальные патчи для лечения хронических ран

Ученые РФ создали новые антибактериальные патчи для лечения хронических ран

Исследователи НИТУ МИСИС и Института клинической и экспериментальной лимфологии совместно разработали новые антибактериальные патчи на основе улучшенного нановолокна из поликапролактона.

Читать полностью

Новости