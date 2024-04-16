Израильские военные во время рейдов на Западном берегу реки Иордан во вторник рано утром арестовали 12 палестинцев. Такую информацию предоставило палестинское информационное агентство WAFA.

Согласно этим данным, аресты были произведены в разных городах. Пятерых человек израильские солдаты задержали в восточных районах Дженина, еще троих в Хевроне и еще четверых к югу от Калькилии.

Ранее агентство сообщало о многочисленных нападениях на дома, магазины и транспортные средства со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Эти атаки сопровождались забрасыванием камнями и привели к травмам нескольких человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля 7 октября 2023 года и захватили заложников. Радикалы объяснили эту атаку своими действиями против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, а также по некоторым районам Ливана и Сирии.

Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.