Израильские военные во время рейдов на Западном берегу реки Иордан во вторник рано утром арестовали 12 палестинцев. Такую информацию предоставило палестинское информационное агентство WAFA.
Согласно этим данным, аресты были произведены в разных городах. Пятерых человек израильские солдаты задержали в восточных районах Дженина, еще троих в Хевроне и еще четверых к югу от Калькилии.
Ранее агентство сообщало о многочисленных нападениях на дома, магазины и транспортные средства со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Эти атаки сопровождались забрасыванием камнями и привели к травмам нескольких человек.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля 7 октября 2023 года и захватили заложников. Радикалы объяснили эту атаку своими действиями против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, а также по некоторым районам Ливана и Сирии.
Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.
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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сделал сенсационное заявление о стоимости, которую заплатил Израиль для отражения атаки Ирана. Он назвал сумму в 1 миллиард, но не уточнил, про какую валюту идет речь. Напомним, что 13 апреля Иран нанес удар по Израилю с применением беспилотников и ракет. Это была реакция на действия Израиля, который предположительно уничтожил консульство в Сирии, убив старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана.
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