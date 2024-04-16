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Арестовали 12 палестинцев на Западном берегу израильские солдаты
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 7:50

Арестовали 12 палестинцев на Западном берегу израильские солдаты

Израильские военные во время рейдов на Западном берегу реки Иордан во вторник рано утром арестовали 12 палестинцев. Такую информацию предоставило палестинское информационное агентство WAFA.

Согласно этим данным, аресты были произведены в разных городах. Пятерых человек израильские солдаты задержали в восточных районах Дженина, еще троих в Хевроне и еще четверых к югу от Калькилии.

Ранее агентство сообщало о многочисленных нападениях на дома, магазины и транспортные средства со стороны израильских поселенцев на Западном берегу. Эти атаки сопровождались забрасыванием камнями и привели к травмам нескольких человек.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля 7 октября 2023 года и захватили заложников. Радикалы объяснили эту атаку своими действиями против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль ввел полную блокаду Газы и начал наносить ответные удары по анклаву, а также по некоторым районам Ливана и Сирии.

Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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