В Харькове приостановили работу метро

Работа метрополитена в Харькове временно приостановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена."Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Ночью в Харьковской области Украины объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в областном центре.