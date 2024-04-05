В Харькове приостановили работу метро

Работа метрополитена в Харькове временно приостановлена. Об этом сообщается в Telegram-канале метрополитена."Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.Ночью в Харьковской области Украины объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах в областном центре.
Sky: Израиль приостановил работу 28 посольств в связи с угрозами Ирана
В четверг радиостанция Kan сообщила, что в рамках "беспрецедентной готовности" к ожидаемому ответу Ирана на приписываемый Израилю удар в Дамаске израильский МИД по согласованию с силовиками решил эвакуировать ряд своих посольств по всеми миру.
Получил 30 лет тюрьмы пособник теракта 2018 года в Страсбурге
Соучастник расстрела людей у новогодней ёлки в 2018 году в Страсбурге получил 30 лет тюрьмы за то что продал оружие террористу.
В Татарстане на В KazanForum приедут участники из 80-ти стран
На полях форума ожидаются политические мероприятия различного уровня.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.