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Артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в память о погибшем офицере Половодове
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 0:52

Артиллеристы ВС РФ ударили по позициям ВСУ в память о погибшем офицере Половодове

Артиллеристы подразделения "Восток V" нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часов Яра в память о погибшем офицере пресс-центра группировки войск "Запад" Евгении Половодове.

Евгений Половодов сопровождал съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной и погиб в ходе атаки ВСУ на журналистов. Бойцы ВС РФ заряжают в орудие снаряды с именем погибшего. Об этом сообщается в Telegram-канале "Вести Луганск".

"Артиллеристы мстят за товарища, погибшего в ходе обстрела наших журналистов на кременском направлении", - говорится в сообщении.

На кадрах, размещенных в Telegram-канале, видно, как боец загружает боеприпас с именем погибшего офицера.

Ранее сообщалось, что ВСУ выпустили три снаряда из ствольной артиллерии по съемочной группе ГТРК "Луганск", работавшей на кременском направлении. В результате атаки корреспондент получил контузию, а оператор - ранение в ногу. Старший офицер пресс-центра группировки войск "Запад" Евгений Половодов, который сопровождал съемочную группу, погиб.

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