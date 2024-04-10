США и Япония разработают низкоорбитальную систему слежения за ракетами

Соединенные Штаты и Япония совместно разработают низкоорбитальную спутниковую систему слежения за ракетами. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое было принято по итогам их переговоров в Вашингтоне.
Текст документа распространила пресс-служба Белого дома.
"Мы также объявляем о двустороннем сотрудничестве в рамках создания низкоорбитальной спутниковой системы слежения за ракетами, в том числе гиперзвуковых летательных аппаратов, в возможной кооперации с американскими производителями", - указано в документе.
Кроме того, лидеры двух стран приветствовали подписание соглашения об освоении лунной поверхности, в рамках которого Токио направит на поверхность спутника Земли луноход, а Вашингтон обеспечит отправку на Луну двух японских астронавтов. Страны углубят сотрудничество в области подготовки астронавтов.
На совместной пресс-конференции по итогам встречи Байден объявил, что японские астронавты присоединятся к будущим американским космическим миссиям, а один из них станет первым неамериканцем, который высадится на Луне.
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