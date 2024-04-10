В Удмуртии произошел пожар в складском здании

Пожар на площади 1 тыс. кв. м тушат в складском здании в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Ижевск, ул. Пойма, 49", - сообщили в ведомстве.
Загорание произошло в здании по производству пакетов. "Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - отметили в МЧС России.
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