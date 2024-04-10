В Удмуртии произошел пожар в складском здании

Пожар на площади 1 тыс. кв. м тушат в складском здании в Ижевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: город Ижевск, ул. Пойма, 49", - сообщили в ведомстве.

Загорание произошло в здании по производству пакетов. "Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м", - отметили в МЧС России.