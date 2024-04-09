Al Jazeera: не менее 20 человек получили ранения во время удара Израиля по Дейр-эль-Балаху

По меньшей мере 20 мирных жителей получили ранения в результате авиаударов израильских сил по городу Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа. Это было подтверждено катарским телеканалом Al Jazeera.
Согласно сообщению Al Jazeera, в результате интенсивных израильских авиаударов также погиб один человек.
Кроме того, телеканал сообщает об интенсивных артиллерийских обстрелах и рейдах в городах, расположенных на Западном берегу реки Иордан. Согласно Al Jazeera, израильские войска штурмуют Тулькарм и город Халхул, расположенный к северу от Хеврона.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Это сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по ней и некоторым районам Ливана и Сирии. Затем Израиль начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.
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