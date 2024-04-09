Беспилотник самолетного типа уничтожен на территории Воронежской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

По его словам, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. "Дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области был обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", - написал губернатор.