Беспилотник самолетного типа уничтожен на территории Воронежской области

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
По его словам, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. "Дежурными силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на территории Воронежской области был обнаружен и сбит БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", - написал губернатор.
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