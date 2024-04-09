В ДНР сообщили об уничтожении командного пункта ВСУ под Угледаром

Командный пункт украинских сил был уничтожен в районе Угледара, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Точным ударом наших воздушно-космических сил (ВКС) под Угледаром был уничтожен командный пункт вооруженных формирований Украины", - заявил советник.
По его словам, данные разведки свидетельствуют о гибели офицерского состава ВСУ.
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