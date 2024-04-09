Соседи вытащили двух детей из огня в Воскресенске до прибытия пожарных

Пожар произошел в частном доме в подмосковном городе Воскресенске. Соседи первыми заметили огонь и сообщили об этом в МЧС.

До приезда спасателей жители соседних домов смогли вытащить из огня двух детей 11 и 13 лет. Они были переданы врачам.

К сожалению, при пожаре погибли пять человек - четверо детей и их мать. Всего в доме проживало восемь человек, из них шесть детей.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 150 квадратных метров. Спасатели уже ликвидировали открытое горение. Для работы на месте происшествия было привлечено 25 сотрудников и восемь единиц специальной техники.