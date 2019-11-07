Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.11.2019 : 64,0316
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.11.2019 : 71,4785

Совфед придумал решение проблемы нехватки учителей и врачей

  1. Главная
  2. Общество
Совфед придумал решение проблемы нехватки учителей и врачей
  • сегодня в 8:50

Совфед придумал решение проблемы нехватки учителей и врачей

Председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов рассказал о решении проблемы нехватки в российских регионах врачей и учителей. Он заявил, что решением данного вопроса является целевой набор.

Кутепов также подчеркнул, что на следующий год планируется увеличить финансирование здравоохранения и образования. По статистике учителя в возрасте от 22 до 25 лет составляют всего 5,5%. Это связано с тем, что у них высокая нагрузка и маленькая зарплата.

Решить эту проблему призван целевой набор. Студент, получивший образование за счет бюджета, будет иметь "целевой договор", по которому он должен будет отработать по выбранной специальности в определенном месте.

Фото: twitter.com

Мир

Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства

Ливия нуждается в помощи РФ и Африканского союза - представитель Временного правительства

Министр Временного правительства Ливии считает, что страна начнет развиваться только в том случае, если ей помогут Россия и Африканский Союз.

Читать полностью
Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция заблокировала переговоры о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии

Франция выступила против начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их вступлении в Европейский союз.

Читать полностью

Общество

108-летняя жительница Англии раскрыла тайну своего долголетия

108-летняя жительница Англии раскрыла тайну своего долголетия

Жительница Британии Дороти Флауэрс, которой удалось дожить до 108 лет, рассказала о своем секрете долголетия.

Читать полностью
Public Talk в ЖК

Public Talk в ЖК "Береговой" посетило более 500 человек

Интеллектуаль﻿ные мероприятия Public Talk прошли в ЖК "Береговой", который расположен в ЗАО столицы на берегу Москвы-реки. Как сообщает компания "Главстрой", на встречи пришли более 500 человек.

Читать полностью

Новости