Минэконом развития предлагает Росстату со следующего года верифицировать свои сведения об уровне бедности данными о налогах и страховых взносах. Бедность среди пенсионеров и семей с детьми будет исследоваться отдельно. Таким способом ведомство пытается улучшить статистику и сделать так, чтобы социальная помощь была адресной.
Для реализации это цели необходимо 1,3 млрд руб.
С апреля Росстат перестал публиковать ежемесячные данные о доходах россиян, так как осуществлялся переход на новую методику их подсчета.
С 2020 года Росстат продолжит публиковать данные о бедности, но уже в многомерном измерении.
В Росстате пришли к выводу, что в России сокращается количество очень бедных жителей. Но продолжается расти число "просто бедных" россиян.
Согласно данным опроса, 15,2% жителям РФ денег хватает только на продукты. Это и есть та категория "очень бедных". В прошлом году их насчитывалось 16,7%.
Фото: youtube.com
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