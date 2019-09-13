Житель Башкирии выиграл в лотерею один миллион рублей

Житель Уфы выиграл в лотерею один миллион рублей, сообщает Правда.ру.
эту информацию предоставили местные СМИ, ссылаясь на официальный сайт оператора лотерей "Столото".
Стоит отметить, что лотерея обошлась счастливчику в 40 рублей.
Фото: gorod48.ru
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