В Приморье найден новый вид древней керамики

Во ходе раскопок на памятнике "Черепаха 7", который расположен на северном побережье Уссурийского залива, археологи обнаружили новый вид керамики — несколько целых сосудов и 500 фрагментов, сообщает glavtema.ru.
Ученые назвали находку "черная серия", так как ее поверхность черного или темно-серого цвета, а ранее найденная керамика выполнена в теплых тонах.
Находка датирована периодом раннего палеометалла (рубеж II-I — середина I тыс. лет до н. э).
По внешним признакам керамики янковской традиции и обнаруженной керамики "черной серии", а также, учитывая то, что вся керамика была найдена в одном керамическом комплексе, специалисты сделали выводу, что разные культуры проживали на юге Дальнего Востока и оказывали друг на друга влияние, что нашло выражение в синкретизме гончарных изделий.
Важность данных исследований в том, что с их помощью ученые смогут глубже изучить процессы, которые происходили в этом регионе в тот период.
Фото: indicator. ru
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