Археологи обнаружили в центре Самары 25 тысяч артефактов

В историческом центре Самары в районе Хлебной площади, где раньше находилась древняя деревянная крепость, завершены археологические раскопки. В результате было обнаружено около 25 тысяч артефактов, сообщает glavtema.ru.
Древние конструкции нашли дорожники в процессе строительства нового моста через реку Самару.
Археологические раскопки здесь ведутся на протяжении шести лет. В результате было найдено огромное количество артефактов, потому археология решили, что место здесь было бойкое.
Возможно, тут был городской рынок с хозяйственными пристройками.
В шурфах было обнаружено большое количество монет времен Петра Первого, фрагменты глиняной и осколки стеклянной посуды, а также костяные гребни. Также археологам удалось найти курительную трубку XVII века, которая почти полностью сохранилась.
Сейчас ученые исследуют второй объект, но пока не выяснили, в чем заключалось его предназначение.
Все найденные артефакты будут находиться в музее. Еще ни одно поколение археологов напишут по древним находкам быта жителей Самары свои научные работы.
Фото: sarnovosti.ru
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