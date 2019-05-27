Генпрокуратура РФ положила конец корпоративной войне

В редакции интернет-медиахолдинга "Правда.Ру" прошел круглый стол на тему "Крупнейший рейдерский захват уральской компании "Зуммер" опротестован Генпрокуратурой РФ", в ходе которого его участники рассказали о пятилетнем противостоянии бывших партнеров по бизнесу, едва не закончившемся объявлением банкротом крупнейшего в Тюмени ООО "Зуммер" и его директора Михаила Владимировича Троцкого.
Директором учрежденной в 2006 году компании "Северное волокно" стал Сергей Александрович Сорогин. Обе фирмы занимались прокладкой интернет-линий по всему тюменскому северу, а позднее в других регионах страны. "Зуммер" сделался крупнейшим российским оператором (вошел в "Топ-10" по протяженности собственных оптоволоконных линий). "Зуммер" обладал производственными мощностями, здесь трудился большой коллектив численностью более ста человек. В "Северном волокне" обычно было от трех до пяти сотрудников, занимавшихся бумажной работой, в частности, оформлением документов с собственниками ЛЭП.
В 2014 году Сорогин предложил Троцкому за солидные деньги продать компанию "Северное волокно" то ли богатым москвичам, то ли кому-то еще. После отказа Троцкого, на него через несколько лет судебной тяжбы завели уголовное дело. Участники круглого стола в подробностях рассказали об этом, по сути, рейдерском захвате "Зуммера".
Несмотря на факты явной подтасовки документации со стороны Сорогина суд не счел нужным не только прекратить дело в отношении Троцкого, но и начал процедуру банкротства предприятия "Зуммер". Лишь после обращений адвокатов к президенту России, в Генеральную прокуратуру РФ и прочие инстанции были опротестованы решения судов нижестоящих инстанций.
Подробнее читайте в "Правде.Ру": Круглый стол в "Правде.Ру": неудавшийся рейдерский захват
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