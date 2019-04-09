Мужчине грозит тюрьма за бесчеловечность к аквариумной рыбке

В США (Северная Каролина) мужчину могут посадить в тюрьму за бесчеловечное отношение к аквариумной рыбке, рассказывает Poplawok.ru.
Майкла Рея Хинсона уличили в бесчеловечности, когда он переехал на новую квартиру, оставив в старой свой аквариум. По какой-то неизвестной причине его старое жилище решили осмотреть полицейские. Они-то и обнаружили, что Хинсон совершил преступление.
"В квартире господина Хинсона был обнаружен аквариум с грязной водой, в котором плавал глазчатый астронотус. Рыбка была еле жива и находилась в ужасном состоянии", — таково примерно содержание протокола осмотра старой квартиры Майкла Рея Хинсона.
Бездушному аквариумисту теперь придется некоторое время посидеть в тюрьме или заплатить штраф, заявил местный шериф. При этом он отметил, что случай Хинсона не типичный, а исключительный.
Сами же полицейские показали пример чуткого отношения к животным. Помощники шерифа достали астронотуса из "грязной тюрьмы" и отвезли в зоомагазин, где несчастное животное получит заботливый уход.
Фото:Depositphotos
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