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История одного обмана: Шилова рассказала, как оболгала "Московский школьник"

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  • сегодня в 20:29

История одного обмана: Шилова рассказала, как оболгала "Московский школьник"

Женщина, снявшаяся в ролике Навального, посвященном организации питания в московских детсадах и школах, рассказала, как оговорила компанию "Конкорд" Евгения Пригожина. Об этом пишет "Политэксперт".

Видеозапись с заявлением Натальи Шиловой опубликована в телеграм-канале "Выпускайте Кракена". Женщина призналась, что соратники Навального пообещали ей деньги за то интервью. Женщине выдали готовый текст, составленный сотрудниками ФБК, она его выучила и рассказала на камеру.

Шилова начала сотрудничать с Навальным и Соболь из-за проблем в семье — ее сын заразился кишечной инфекцией, требовалось дорогостоящее лечение. Для ФБК этот диагноз был подходящим, ведь Навальный и его соратники уже несколько месяцев ведут информационную войну против системы детского питания в школах и детсадах Москвы.

По словам Шиловой, Любовь Соболь обратилась к ней в соцсетях, заинтересовавшись ее работой на предприятии "Московский школьник". Юрист ФБК предложила оплатить лечение сына в обмен на участие в "расследовании". Мать больного ребенка согласилась. Сейчас она жалеет, что позволила втянуть себя в эту мутную историю.

Выяснилось, что команда Навального использует те же методы, что и журналист Денис Коротков, автор "расследований" о преследовании либералов в РФ. Он легко идет на подкуп "информаторов", которым дает читать текст по бумажке, а сам записывает на диктофон.

На первом интервью с соратниками Навального женщину расспрашивали об организации системы школьного питания. Она честно ответила на все вопросы про свою работу в "Московском школьнике", назвала все мелкие недочеты. Ее "благодетелей" это не устроило. Когда ее позвали на второе интервью, ей выдали готовый текст и приказали прочитать перед камерой. Там было много домыслов, неточностей — совсем не то, что она рассказывала раньше. Менять текст ей запретили.

Во время съемок к ней подходил Навальный, хлопал по плечу и говорил, что они таким образом "освобождают Россию". Шилова также рассказала, что "умытаз" — придумка блогера, знающего, как собрать побольше просмотров и хайпануть.

История одного обмана: Шилова рассказала, как оболгала

После записи видео Шиловой платить не стали, объяснив, что для этого нужно выполнить еще одно условие — сделать заявления для СМИ. Она была вынуждена согласиться и на это.

Однако сотрудники ФБК не заплатили Наталье и после выполнения второго условия. Женщине объяснили, что обещанные деньги она получит после того, как ФБК выиграет в суде и выудит деньги у мэра Москвы Собянина. Кроме того, у ФБК были планы провести Соболь в Мосгордуму за счет раздутого скандала с детским питанием.

История закончилась для Шиловой плачевно. Свой гонорар за участие в лживых съемках она так и не увидела, зато теперь ей придется отвечать за клевету на "Московский школьник". Денег на адвоката у москвички нет, с работы ее уволили, а сын по-прежнему нуждается в лечении.

Однако в офисе ФБК и штабе Навального ей появляться запретили, доходчиво пояснив, что если ослушается, то ее попросту вышвырнут и затравят в соцсетях. Кроме того, ей приписали вину за постановку с "умытазом" — дескать, это она бросила тень на дела скандального блогера и его подручной. Женщина жалеет, что поверила Навальному и Соболь, а они ее обманули, использовали, предали и бросили на произвол судьбы.

Напомним, что интервью с Шиловой появились в СМИ в феврале. Бывшая сотрудница "Московского школьника" рассказывала о том, что детское питание изготавливается в "страшных условиях". В это же время в телеграм-канале Навального появилось "расследование" с заявлением Шиловой и фотографией "умытаза", в котором якобы моют овощи.

Директор компании "Московский школьник" сразу после этого записал видеоэкскурсию по предприятию. Стало очевидно, что все заявления Шиловой — наглая ложь. Выяснилось, что фото унитаза с краном — это старый мем из сети, впервые появившийся еще в 2011 году. После разоблачения интернет-пользователями Навальный удалил скандальную фотографию и подпись, что в компании "Конкорд" овощи и фрукты моют в унитазе.

Перед "расследованием" деятельности "Московского школьника" Любовь Соболь устроила аналогичное преследование в отношении компании "Конкорд". Юрист ФБК обвиняла компанию Евгения Пригожина в том, что дети в садиках и школах Москвы заболели по вине его комбината питания. Соболь не смутило даже то, что Роспотребнадзор выяснил причину заболеваний — творожная продукция с предприятия в Липецкой области.

19 февраля предприниматель Пригожин рассказал, что в начале последнего зимнего месяца встречался в Петербурге с Навальным. Блогер вымогал у него 300 миллионов рублей за прекращение информационной травли. После категорического отказа нападки на "Конкорд" со стороны ФБК продолжились.

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